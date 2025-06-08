Новости мира: Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

Президент США Дональд Трамп пригрозил предпринимателю Илону Маску серьезными последствиями, если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов. Об заявил он заявил телеканалу NBC News. По словам Трампа, у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском, он слишком занят другими делами.

В Тель-Авиве прошла еженедельная демонстрация с требованием прекратить войну в секторе Газа и заключить соглашение о возвращении заложников. Такие акции там проходят уже больше года и собирают сотни тысяч участников. Они размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии пострадавших в ходе конфликта израильтян.

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