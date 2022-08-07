Оружие из США и Европы не доходит до зоны боевых действий на Украине – CBS

Большая часть оружия и снаряжения, которое США и Европа отправляет на Украину, не доходит до зоны боевых действий, а оседает на черном рынке. Об этом рассказали журналисты американского телеканала CBS.

По их данным, боевики получают около трети военной помощи. Остальное через украинских офицеров и чиновников отправляется в Ливию, Ирак и Афганистан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.