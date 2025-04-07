Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 07:30

Политика

Киев начал предлагать "награды" за донаты ВСУ

Киев начал предлагать "награды" за донаты ВСУ

Ровно три года назад ушел из жизни Владимир Жириновский

Новости мира: белорусская таможня пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки

Россия и США обсудили возможное возобновление прямых рейсов

ВСУ потеряли более 200 человек за сутки в Курской области

Новости мира: в США начались протесты против торговой войны Трампа

Новости мира: президент Южной Кореи Юн Сок Ель отстранен от власти

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Лобковое в Запорожской области

Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин

Новости мира: массовые протесты вспыхнули в итальянском Турине

Киевские власти ищут нестандартные способы пополнения бюджета ВСУ. Иностранцам, сделавшим крупные пожертвования, предлагают необычные "награды" – от именных шевронов до поездок в районы боевых действий.

Испанский блогер Альберто Бласко отправился на Украину ради острых ощущений. Влог о его поездке включает кадры с воздушной тревогой и укрытием в бункере. Такие поездки называют "черным туризмом". По данным украинских туроператоров, только за 2024 год было продано около 30 таких туров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика