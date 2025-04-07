Киев начал предлагать "награды" за донаты ВСУ

Киевские власти ищут нестандартные способы пополнения бюджета ВСУ. Иностранцам, сделавшим крупные пожертвования, предлагают необычные "награды" – от именных шевронов до поездок в районы боевых действий.

Испанский блогер Альберто Бласко отправился на Украину ради острых ощущений. Влог о его поездке включает кадры с воздушной тревогой и укрытием в бункере. Такие поездки называют "черным туризмом". По данным украинских туроператоров, только за 2024 год было продано около 30 таких туров.

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