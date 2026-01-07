Новости мира: в Венесуэле объявлен семидневный национальный траур по погибшим

В Венесуэле объявлен семидневный национальный траур по погибшим при защите республики и президента Николаса Мадуро. По данным СМИ, жертвами недавней атаки в Каракасе стали около 80 человек, в том числе 32 кубинца из личной охраны венесуэльского лидера.

В Иерусалиме автобус сбил участников акции протеста ультраортодоксальных иудеев, выступавших против призыва в армию. Есть пострадавшие, среди них 13-летний подросток в критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.