Российские войска продолжают продвижение на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Как сообщают военные эксперты, наиболее важным в данный момент является славянское направление, бывший Северский участок. Первостепенной задачей здесь названо освобождение Светлогорска с последующим форсированием реки Северский Донец и продвижением к Славянску.

После освобождения Северска российские части наступают широким фронтом на север ДНР, где ключевыми узлами обороны ВСУ остаются Славянск и Краматорск. За прошедшие сутки авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по местам хранения украинских дронов и пунктам дислокации в 158 районах. Системами ПВО сбиты две авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 360 беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.