07 января, 09:30

Российские войска продвигаются на всех направлениях в зоне СВО

Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Новости мира: глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за призыв освободить Мадуро

Новости мира: спецпосланник США и зять Дональда Трампа прилетели в Париж

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

Адвокат Николаса Мадуро заявил о вопросах законности его похищения

Российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области

Штрафы за незаконную тонировку автомобилей начнут действовать с 9 января

В Каракасе неизвестные дроны вызвали панику и стрельбу

Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Российские войска продолжают продвижение на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Как сообщают военные эксперты, наиболее важным в данный момент является славянское направление, бывший Северский участок. Первостепенной задачей здесь названо освобождение Светлогорска с последующим форсированием реки Северский Донец и продвижением к Славянску.

После освобождения Северска российские части наступают широким фронтом на север ДНР, где ключевыми узлами обороны ВСУ остаются Славянск и Краматорск. За прошедшие сутки авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по местам хранения украинских дронов и пунктам дислокации в 158 районах. Системами ПВО сбиты две авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 360 беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

