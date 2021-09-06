Новости мира: в Гвинее арестовали действующего президента

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В Гвинее группа военных объявила о том, что захватила власть и арестовала действующего президента. Их лидер, полковник Думбуя, выступил по национальному телевидению. В своей речи он заявил, что в стране приостанавливается действие конституции, распускаются парламент и правительство, закрываются границы. Мятежники предприняли атаку на президентский дворец в воскресенье днем. В центре столицы раздавались выстрелы.
В Минобороны Гвинеи, правда, говорят, что атаку повстанцев удалось отбить, но при этом уходят от ответа на вопрос, где находится президент. При этом границы Гвинея действительно закрыла, и это может существенно встряхнуть мировой рынок алюминия. Ведь 20% этого сплава в мире производится с использованием гвинейских бокситов. Фондовый рынок отреагировал на это мгновенно. Акции компании "Русал" выросли в цене более чем на 10%. Пристально следят за гвинейскими событиями и болельщики московского футбольного клуба "Локомотив". Игрок этой команды, гвинеец Камано находится на родине и может не успеть вернутся в Москву.
Грандиозным скандалом закончился матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу между командами Бразилии и Аргентины. Спустя 7 минут после начала игры в Сан-Паулу на поле появились бразильские полицейские. Они потребовали немедленно прекратить игру, поскольку четверо аргентинских футболистов нарушили антиковидный протокол. Дело в том, что эти игроки выступают за английские клубы, а все, кто прибывает в Бразилию из Британии, должны пройти двухнедельный карантин. Капитан аргентинцев Леонель Месси пытался спросить у полицейских, почему вопросы возникли уже после стартового свистка, ведь команда прибыла в Бразилию 3 дня назад, но ему толком ничего не ответили.
В Кабуле боевики запрещенной в России террористической группировки "Талибан" разогнали женщин, которые требовали соблюдения своих прав. Несколько десятков демонстранток пытались прорваться к президентскому дворцу, но против них применили слезоточивый газ и электрошокеры. Это уже не первая подобная акция. Женщины Афганистана опасаются, что талибы введут в стране законы шариата в самой жесткой трактовке и им запретят получать образование, работать и выходить на улицу без сопровождения мужчины. Боевики, правда, заявляли, что будут уважать права женщин.
В Черногории люди вышли на демонстрацию против интронизации в их стране митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Дело в том, что он является епископом Сербской православной церкви, потому главный лозунг демонстрантов гласил "Черногория – не Сербия". После того, как протестующие начали жечь автомобильные покрышки и перекрывать дороги, чтобы помешать представителям церкви и государственным деятелям приехать на церемонию, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В итоге патриарху и митрополиту пришлось лететь в монастырь вертолетом, а саму обитель оцепили бойцами антитеррористического подразделения.
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