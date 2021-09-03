Путин заявил, что Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму

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Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать руководителя МИД РФ Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ Сергея Брилева.

"Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили предвыборный список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей", – рассказал президент.

Путин подчеркнул, что решение о депутатской работе Шойгу и Лавров должны принимать самостоятельно.

Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, а также сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева вошли в общефедеральную часть списка "Единой России".

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

