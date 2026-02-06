Форма поиска по сайту

06 февраля, 12:00

Политика

Новости мира: Дональд Трамп предложил разработать новый ДСНВ

Новости мира: Дональд Трамп предложил разработать новый ДСНВ

ВС РФ улучшили положение в зоне СВО

В ГД предложили избавить туристов от несоразмерных выплат за порчу имущества в отелях

Россия и США в Абу-Даби договорились соблюдать ДСНВ еще полгода

В России могут разрешить регистрировать автомобили в международном розыске

Роспотребнадзор предложил ограничить работу надувных батутов для детей

РФ вернула 157 военнослужащих с подконтрольной Украине территории

Минобороны РФ показало военнослужащих, вернувшихся из плена

СМИ сообщили о договоренности РФ и США соблюдать условия ДСНВ еще полгода

"Вопрос спорный": нужно ли устанавливать камеры в лифтах жилых домов в России

Президент США Дональд Трамп предложил разработать новый усовершенствованный Договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Действие предыдущих договоренностей России и США, достигнутых 15 лет назад, истекло 5 февраля.

США призвало своих граждан немедленно покинуть Иран. В случае невозможности уехать из страны они должны найти безопасное место и запастись едой, водой и медикаментами. Ранее Трамп пригрозил Тегерану сильным ударом за подавление протестов. Позже американский президент заявил, что в регион направляется крупная армада военных кораблей Штатов.

В Японии с 20 января из-за мощных снегопадов погибли 42 человека. Пострадали около 450 человек. В северных и северо-западных регионах на побережье Японского моря сугробы достигли почти 2 метров. В нескольких префектурах возник транспортный коллапс, к расчистке дорог привлекли военных. Синоптики прогнозируют, что снегопады усилятся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

