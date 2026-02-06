В России могут разрешить регистрировать автомобили в международном розыске

В России хотят разрешить регистрировать автомобили, которые находятся в международном розыске. Проект закона подготовили в МВД.

Поправки касаются транспортных средств из недружественных стран, где с февраля 2022 года игнорируют запросы российской стороны. Из-за этого сотрудники не могут принимать объективные решения в ситуациях с машинами, которые якобы разыскивают зарубежные следственные органы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.