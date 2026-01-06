Форма поиска по сайту

06 января, 16:30

Политика

Новости мира: спецпосланник США и зять Дональда Трампа прилетели в Париж

Новости мира: спецпосланник США и зять Дональда Трампа прилетели в Париж

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

Адвокат Николаса Мадуро заявил о вопросах законности его похищения

Российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области

Штрафы за незаконную тонировку автомобилей начнут действовать с 9 января

В Каракасе неизвестные дроны вызвали панику и стрельбу

Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Первое заседание по делу Мадуро и его супруги завершилось в Нью-Йорке

В Сети появились кадры у здания суда на Манхэттене, куда доставили Мадуро

Вертолет доставил Мадуро к зданию суда в Нью-Йорке

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Париж для участия во встрече союзников Украины. В столице Франции собрались лидеры более двадцати стран. Они обсудят вопросы размещения иностранного контингента на Украине после прекращения огня и гарантии безопасности.

Более трехсот иностранных туристов, включая несколько десятков россиян, оказались заблокированы на йеменском острове Сокотра из-за приостановки авиасообщения на фоне внутреннего политического кризиса. Переговоры о возобновлении работы аэропорта продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

