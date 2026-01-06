Новости мира: спецпосланник США и зять Дональда Трампа прилетели в Париж

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Париж для участия во встрече союзников Украины. В столице Франции собрались лидеры более двадцати стран. Они обсудят вопросы размещения иностранного контингента на Украине после прекращения огня и гарантии безопасности.

Более трехсот иностранных туристов, включая несколько десятков россиян, оказались заблокированы на йеменском острове Сокотра из-за приостановки авиасообщения на фоне внутреннего политического кризиса. Переговоры о возобновлении работы аэропорта продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.