Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 12:45

Политика

Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве

Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве

Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели

Новый инструмент для увеличения дохода может появиться у российских инвесторов

Официальные переговоры Путина и Моди пройдут 5 декабря в Индии

В Госдуме готовы при необходимости доработать законы, регулирующие работу маркетплейсов

Владимир Путин прибыл в Индию

"Новости дня": ГД приняла закон о бесплатном получении новой профессии для участников СВО

Путин заявил, что Россия освободит Донбасс и Новороссию в любом случае

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

В КНР поддержали усилия по достижению мира на Украине

Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве по итогам переговоров в ходе государственного визита Владимира Путина в Нью-Дели. Главными темами встречи стали вопросы военного экспорта, включая поставки зенитных систем, наращивание товарооборота и строительство атомных электростанций.

Переговоры начались с беседы в узком составе, в ходе которой российский президент отметил, что за прошедшие годы в двусторонних отношениях проделана большая работа. Стороны развивают новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями, совместной работой в области авиации, космоса и искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСтанислав Кулик

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика