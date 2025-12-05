Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве по итогам переговоров в ходе государственного визита Владимира Путина в Нью-Дели. Главными темами встречи стали вопросы военного экспорта, включая поставки зенитных систем, наращивание товарооборота и строительство атомных электростанций.

Переговоры начались с беседы в узком составе, в ходе которой российский президент отметил, что за прошедшие годы в двусторонних отношениях проделана большая работа. Стороны развивают новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями, совместной работой в области авиации, космоса и искусственного интеллекта.

