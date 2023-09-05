В Минобороны рассказали о применении ВС РФ FPV-дронов на донецком направлении

На донецком направлении ивановские десантники активно применяют FPV-дроны как беспилотники-камикадзе. Снаряженные взрывчаткой, они атакуют украинские блиндажи и огневые точки в лесополосах, рассказали в Минобороны РФ.

Российские бойцы при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ. В боях под Артемовском и у поселка Северное украинская армия потеряла за сутки почти 300 военнослужащих и технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.