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05 сентября, 07:15

Политика

В Минобороны рассказали о применении ВС РФ FPV-дронов на донецком направлении

В Минобороны рассказали о применении ВС РФ FPV-дронов на донецком направлении

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На донецком направлении ивановские десантники активно применяют FPV-дроны как беспилотники-камикадзе. Снаряженные взрывчаткой, они атакуют украинские блиндажи и огневые точки в лесополосах, рассказали в Минобороны РФ.

Российские бойцы при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем на донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ. В боях под Артемовском и у поселка Северное украинская армия потеряла за сутки почти 300 военнослужащих и технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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