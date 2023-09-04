Шойгу подтвердил провал Украины в контрнаступлении

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что Украина провалилась в своем контрнаступлении.

"Могу подтвердить, что контрнаступление Украины – это провал", – заявил он.

Министр подчеркнул, что в последние 10 дней ВСУ с большими силами и надеждами предпринимали "яростные атаки", чтобы выполнять команды с выходом на определенные населенные пункты.

"На сегодняшний день с этими атаками все обстоит именно так, как ранее по итогам переговоров с президентом Турции рассказал российский лидер, – контрнаступление провалилось", – подчеркнул Шойгу.

Ранее Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Он выразил надежду, что такое положение дел на фронте сохранится и дальше.

Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным 4 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры Путина и Эрдогана прошли конструктивно, они длились около трех часов.

Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по Украине. По его словам, Турция решительно настроена продолжать прилагать усилия по установлению прочного мира, стабильности и процветания в регионе.

В свою очередь, Путин сообщил, что Москва не отказывается от посреднических услуг по Украине, но никаких новых инициатив с ней пока не обсуждали.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе