Видеонаблюдение на выборах охватит 98% избирателей – Памфилова

20:45
Видеонаблюдение будет вестись на 98% избирательных участков. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Это больше, чем на предыдущем голосовании. При этом трансляция будет идти непрерывно все три дня голосования. У наблюдателей будет возможность перемотать записи с избирательных участков.
"Поскольку голосование будет проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября. Все три дня, подчеркиваю, и три ночи, в третью ночь идет подсчет голосов, будет осуществляться видеонаблюдение. Это почти 70 часов непрерывной трансляции, это беспрецедентно. Раньше трансляция не велась более суток", – сказала Памфилова.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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