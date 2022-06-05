Украинские военные захватили офис ООН в Краматорске. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. ВСУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, запрещают вести съемку.

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