НАТО начинает масштабные военные учения на границах с Украиной. Они продлятся около месяца.

Некоторые российские политологи сообщили о том, что союзники Украины могут воспользоваться ситуацией, чтобы занять часть украинской территории.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.