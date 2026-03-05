Россия и Украина обменялись пленными по формуле 200 на 200

В Подмосковье приземлились самолеты с российскими военнослужащими, которые вернулись из плена. Всего удалось освободить 200 человек, аналогичное количество передали и Киеву.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что больше половины освобожденных военных находились в плену более года, многие имеют тяжелые ранения. Все они пройдут лечение и реабилитацию в военных госпиталях, а после вернутся домой к семьям.

