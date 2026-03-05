Новости мира: Иран массированно атаковал Израиль

Иран массированно атаковал Израиль. Гиперзвуковые ракеты были выпущены по аэропорту и зданию министерства обороны в Тель-Авиве. Также для ударов были использованы беспилотники. Как заявили в Тегеране, вооружение обошло американскую систему ПРО.

Миллионы людей остались без света после масштабного отключения электроэнергии в западном регионе Кубы. Остров находится в кризисе из-за нехватки запасов нефти и разрушающейся электросети. Государственные СМИ сообщают, что ремонт главной теплоэлектростанции страны, вызвавшей отключение света, может занять 72 часа. Это уже второй подобный сбой за последние 3 месяца.

