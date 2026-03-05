График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

05 марта, 22:45

Военные США доверили планирование операции против Ирана искусственному интеллекту

Стали известны подробности операции США и Израиля против Ирана. Как пишут западные СМИ, ее планирование американские военные доверили искусственному интеллекту. Перед началом военной операции нейросеть выдала десятки сценариев, расчет рисков и вероятность провала.

Для того чтобы ИИ продумал стратегию, ему необходимо предоставить терабайты информации, в том числе секретной. Эксперты напоминают, что для таких задач существуют штабы всех уровней, которые определяют цели, средства доставки и очередность нанесения ударов.

Ключевой ошибкой "Эпической ярости" США и Израиля называют игнорирование "эффекта сплочения вокруг флага", хотя о таком сценарии ИИ предупреждал. Изначально расчет был на то, что после гибели верховного лидера иранцы выйдут на улицы, но на деле в стране усилились антиамериканские настроения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатехнологииза рубежомвидеоАртем СмахтинДарья Крамарова

