04 октября, 09:30

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

Посольство России в Марокко призвало российских туристов быть осторожными на фоне массовых молодежных протестов в стране. Беспорядки продолжаются уже несколько дней, есть сообщения о погибших и пострадавших. Протестующие штурмуют банки, магазины и административные здания.

Дипломаты отметили, что ситуация в столице оценивается как спокойная, а около здания российского посольства акций не проходило. Аэропорты страны работают в штатном режиме, рейсы выполняются по графику. Российские туристы в курортных зонах сообщают о спокойной обстановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

