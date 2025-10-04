Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

Посольство России в Марокко призвало российских туристов быть осторожными на фоне массовых молодежных протестов в стране. Беспорядки продолжаются уже несколько дней, есть сообщения о погибших и пострадавших. Протестующие штурмуют банки, магазины и административные здания.

Дипломаты отметили, что ситуация в столице оценивается как спокойная, а около здания российского посольства акций не проходило. Аэропорты страны работают в штатном режиме, рейсы выполняются по графику. Российские туристы в курортных зонах сообщают о спокойной обстановке.

