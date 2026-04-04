Новости мира: Иран отверг предложение США о 48-часовом прекращении огня

Иран отверг предложение США о 48-часовом прекращении огня. Об этом сообщает агентство Fars. Сообщается, что Тегеран ответил Вашингтону не в письменной форме, а в виде продолжения массированных атак. Как пишет Wall Street Journal, усилия стран региона во главе с Пакистаном по достижению прекращения огня между США и Ираном также ни к чему не привели. Тегеран не хочет встречаться с американскими должностными лицами в Исламабаде в ближайшие дни.

Корабль "Орион" покинул околоземную орбиту и продолжает направляться к Луне. Члены экипажа миссии "Артемида 2" подвергаются воздействию повышенной радиации, однако их самочувствие остается удовлетворительным. Они активно общаются с представителями прессы.

В небе над Белфастом воссоздали силуэт "Титаника". Почти тысяча дронов образовали светящуюся копию легендарного лайнера. Это шоу посвящено годовщине первого и последнего рейса корабля, который состоялся более ста лет назад.

