Израиль усилил удары по позициям "Хезболлы" в Ливане

Израиль усилил удары по позициям движения "Хезболла" в Ливане. За два дня наземной операции ЦАХАЛ число погибших достигло 550, еще больше 300 человек пострадали. В Ираке проиранские формирования продолжают митинговать рядом с посольством США в Багдаде.

В свою очередь, Иран заявляет о готовности к дальнейшим ответным действиям после ударов по своим военным и гражданским объектам. Кроме этого, взрывы не прекращаются и в других странах Персидского залива. Посольство США в Дубае было атаковано.

