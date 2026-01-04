Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет в понедельник

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли серию ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Венесуэлы. В ответ на это Совет Безопасности ООН назначил экстренное заседание на понедельник.

После этого президент США Дональд Трамп заявил об успешном завершении операции "Полуночный молот" и о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер обвинил его в "наркотерроризме".

