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Новости

04 января, 12:15

Политика

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

В Совете ветеранов САО поддержали выдвижение Путина на выборах президента РФ в марте

Первый зампред Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Совета ветеранов САО поддержал выдвижение Путина на выборах президента РФ

Москвичи могут поставить подписи в поддержку Путина в 50 городских пунктах

Ресторатор Васильчук поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборы

Певец Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и Новым годом

Владимир Машков заявил о широкой поддержке решения Путина участвовать в выборах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова поддержала решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку Владимира Путина для участия в предстоящих выборах президента. Для этого по всему городу открыты полсотни точек в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. Пришедшим помогают оставить свои подписи волонтеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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