Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова поддержала решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года.

Москвичи могут поставить подпись в поддержку Владимира Путина для участия в предстоящих выборах президента. Для этого по всему городу открыты полсотни точек в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. Пришедшим помогают оставить свои подписи волонтеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.