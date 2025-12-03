Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

Украинцы на данный момент отказались от продолжения стамбульских переговоров. Россия не ведет сейчас переговоров по Украине ни с кем, кроме США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Накануне в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера. Разговор продлился в закрытом режиме около 5 часов. Путин послал через спецпосленника ряд политических сигналов Трампу.

