03 октября, 07:30

Самолет с российскими военными приземлился в Подмосковье после обмена пленными

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военными, которые вернулись из украинского плена. Обмен по формуле 185 на 185 был проведен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в июле в Стамбуле.

Военнослужащие выразили благодарность Минобороны за возвращение на Родину. После оказания медицинской помощи в Белоруссии все возвращенные пройдут необходимое лечение и реабилитацию в российских медицинских учреждениях.

