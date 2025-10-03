Самолет с российскими военными приземлился в Подмосковье после обмена пленными

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военными, которые вернулись из украинского плена. Обмен по формуле 185 на 185 был проведен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в июле в Стамбуле.

Военнослужащие выразили благодарность Минобороны за возвращение на Родину. После оказания медицинской помощи в Белоруссии все возвращенные пройдут необходимое лечение и реабилитацию в российских медицинских учреждениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.