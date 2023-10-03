У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ

У Пентагона осталось чуть больше пяти миллиардов долларов на оказание финансовой помощи Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных военных из Минобороны США. При этом собеседники издания отметили, что оставшихся денег может не хватить на финансирование операций ВСУ до того, как будет принят следующий бюджет.

Во временном документе, рассчитанном на полтора месяца, статья о помощи Киеву отсутствует. Но Белый дом призывает конгресс рассмотреть отдельный законопроект о выделении средств на нужды Украины.

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