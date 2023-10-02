В США истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины – СМИ

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Закон о ленд-лизе для Украины, который был подписан американским президентом Джо Байденом 9 мая прошлого года, истек 30 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Предполагалось, что данный закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты.

На Украине этот закон называли историческим шагом, так как технически Вашингтон мог давать оружие Киеву без юридических и коммерческих процедур.

Однако в реальности данная схема за все это время ни разу не применялась. По словам представителей Белого дома, это связано с тем, что США и так отправляли вооружение без всякой оплаты и условий.

Ранее Джо Байден на фоне утверждения временного бюджета, не включающего деньги на Украину, пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится.

До этого СМИ сообщали о том, что на данный момент Киев получил от Соединенных Штатов менее половины от обещанного 31 танка M1 Abrams.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева