Украина лишилась суммы в две трети годового дохода из-за отказа в помощи США

Фото: 123RF/sandsua

Президент США Джо Байден, подписав закон о финансировании правительства страны, не включил в него предусмотренную для Киева помощь в 24 миллиарда долларов, и лишил Украину двух третей годового дохода. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости.

По данным подсчетов агентства, Украина зарабатывает сумму в 24 миллиарда долларов за 8 месяцев. Таким образом, отказ включить в бюджет США предусмотренную ранее помощь, принес Киеву потери в две трети годового дохода.

Данный вывод был сделан из анализа данных бюджета Украины на 2023 год, согласно которому годовой доход страны ожидается примерно на уровне в 36 миллиардов долларов.

Ранее Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине.

Однако президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США скоро объявят о выделении Украине нового пакета вооружений.



В США утвердили краткосрочный бюджет страны без помощи для Украины