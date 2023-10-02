Трамп пообещал вывести войска США из ряда стран в случае переизбрания

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в 2024 году он выведет американские войска из нескольких стран, которые не приносят Штатам выгоды для сельскохозяйственного сектора. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Айова, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Вашингтон тратит миллиарды долларов на военную защиту и прочие вещи, не получая при этом какой-либо выгоды для американских фермеров. Войска США защищают другие страны, а самим Штатам за это почти ничего не платят, добавил он.

Экс-президент США также пообещал значительно снизить цены на удобрения и отменить все указы действующих американских властей, которые наносят вред местным фермерам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов решить большую часть проблем страны за год в случае победы на выборах в 2024 году.

До этого Трамп позитивно оценил комментарий Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать конфликт на Украине.

Он в очередной раз подчеркнул, что смог бы решить конфликт на Украине за 24 часа, добившись заключения сделки между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей