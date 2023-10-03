ВС РФ подавили до 20 артиллерийских расчетов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки войск "Центр" вскрыли и подавили до 20 артиллерийских расчетов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены до 20 артиллерийских расчетов украинских войск", – приводит его слова ТАСС.

Савчук также рассказал, что авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских сил в районе населенного пункта Торское в ДНР. Средства ПВО группировки сбили украинский беспилотник в районе населенного пункта Кременная в ЛНР, резюмировал он.

Ранее российские артиллеристы сорвали попытку переброски резервов украинских войск на передовые позиции возле населенного пункта Берестовое на купянском направлении. На этом же направлении ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли в общей сумме 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники Украины.

До этого артиллерия ВС РФ ликвидировала шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке в ДНР. Кроме того, подразделения группировки "Юг" отразили две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях, а также уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника в районе Андреевки.

Артиллерия РФ уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении