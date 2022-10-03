Новости часа: опубликованы тексты договоров с новыми регионами о принятии в состав в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Опубликованы тексты договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ. Границы новых территорий, сопряженные с территорией иностранных государств, являются госграницей РФ. Вопросы военной службы в четырех регионах урегулируют до 2026 года.

Правительства Херсонской и Запорожской областей начали формировать врио губернаторов по закону РФ. Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых решениями врио глав республик.