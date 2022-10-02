Российские саперы разминируют территорию ЛНР

Российские саперы продолжают разминировать территорию ЛНР. Работают в населенных пунктах, зачищают школы, детские сады и больницы, дороги. Боеприпасы встречаются разные. Есть противопехотные мины, противотанковые – они в основном в полях. Попадались и кассетные боеприпасы.

По словам представителя противоминного центра военных сил России, очень много боеприпасов, запрещенных к использованию Женевской конвенцией. У них нет механизма самоликвидации, такие приходится уничтожать на месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.