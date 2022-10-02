Российское военные сорвали наступление ВСУ в Донбассе

Российское военные сорвали наступление ВСУ на Николаевском, Андреевском и Криворожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию. На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС потери противника составили более 200 военнослужащих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.