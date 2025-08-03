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03 августа, 09:30

Политика

В Госдума хотят ограничить доступ детей к питбайкам

В Госдума хотят ограничить доступ детей к питбайкам

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Госдума намерена ограничить доступ детей к питбайкам из-за роста числа аварий. Питбайки официально не считаются транспортом, для их управления не нужны права, а ездить на них можно только на специальных площадках.

Несмотря на это, многие подростки используют их в парках и лесах, что вызывает недовольство у местных жителей. За девять месяцев прошлого года количество ДТП с питбайками выросло на 38%, пострадали более двух тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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