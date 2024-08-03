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03 августа, 09:30

Политика

Совфед одобрил закон, защищающий граждан от финансовых пирамид

Совфед одобрил закон, защищающий граждан от финансовых пирамид

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Совет Федерации одобрил закон, защищающий граждан от финансовых пирамид. Документ запрещает организациям, неподнадзорным Банку России, привлекать инвестиции от физических лиц.

При этом под инвестициями понимаются не только деньги, но и ценные бумаги и имущественные права. Как отмечают авторы документа, деятельность финансовых пирамид не только приводит к тому, что люди теряют деньги, но и в целом оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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