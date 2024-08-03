03 августа, 09:30Политика
Совфед одобрил закон, защищающий граждан от финансовых пирамид
Совет Федерации одобрил закон, защищающий граждан от финансовых пирамид. Документ запрещает организациям, неподнадзорным Банку России, привлекать инвестиции от физических лиц.
При этом под инвестициями понимаются не только деньги, но и ценные бумаги и имущественные права. Как отмечают авторы документа, деятельность финансовых пирамид не только приводит к тому, что люди теряют деньги, но и в целом оказывает негативное влияние на российский финансовый рынок.
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