Китай ввел санкции против Тайваня

Власти Китая начали вводить санкции в отношении Тайваня после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

С 3 августа Пекин запретил поставки песка на Тайвань. Китай также заявил о приостановке импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции с острова. КНР также предупредил международные авиакомпании о том, что нужно избегать полетов в район Тайваня. Об это сообщили деловые СМИ со ссылкой на заявления перевозчиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

