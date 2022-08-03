Пелоси подтвердила поддержку Тайваню в вопросах безопасности

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Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила поддержку Соединенных Штатов Тайваню в вопросах безопасности, стабильности и управления.

"Наша делегация имела большую честь встретиться с вице-спикером Законодательного юаня Цай Цичаном здесь, в Тайбэе. Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку тайваньской демократии, в том числе в вопросах безопасности и стабильности, экономического роста и управления", – написала она в Twitter.

Спикер палаты представителей также сообщила о проведении онлайн-встречи с председателем Законодательного юаня Ю. Сикуном.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Ее самолет, за полетом которого наблюдали почти 3 миллиона человек по всему миру, приземлился в аэропорту Тайбэя.

После этого в МИД КНР заявили, что Пекин расценивает этот визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили в связи с данным шагом США решительный протест.

