Новости мира: митинги в поддержку кандидатов в президенты прошли в Южной Корее

В Южной Корее стартовали выборы президента. В последние дни перед голосованием претенденты проводили митинги со своими сторонниками. Среди шести кандидатов, по данным опросов, фаворитом считается Ли Чжэ Мен – представитель крупнейшей оппозиционной Демократической партии. Ранее он заявлял, что в случае избрания будет строить отношения с Россией, ориентируясь на национальные интересы страны, и поддерживать отношения с Китаем.

В Эгейском море недалеко от турецких курортов произошло землетрясение. По данным сейсмологов, магнитуда составила 5,8 балла. Объявлена угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах от города Мармарис, где проживают около 100 тысяч человек, не считая туристов. Разрушений нет, но, как сообщили в МВД Турции, пострадали около 70 человек. Они получили травмы, когда выпрыгивали из окон, испугавшись толчков. Одна девушка-подросток скончалась из-за панической атаки.

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