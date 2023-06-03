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03 июня, 21:15

Политика

В Анкаре прошла инаугурация Эрдогана

В Анкаре прошла инаугурация Эрдогана

Эрдоган вступил в должность президента Турции

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В Анкаре прошла инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции вступил в должность на 5-летний срок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл на инаугурацию президента Турции. Он передал ему приветствие и поздравление от Владимира Путина в связи со вступлением в должность, сообщила пресс-служба Госдумы.

Вслед за инаугурацией пройдет торжественный ужин. В нем примут участие высокопоставленные лица из 78 стран. В 22:00 по местному времени президент огласит состав нового кабмина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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