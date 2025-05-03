На запорожском направлении зоны СВО расчет зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожил два украинских беспилотника. Подразделения группировки "Восток" прикрываются системами ПВО и продвигаются вглубь обороны противника. Командиры отмечают, что одной из сложнейших целей остаются крылатые ракеты Storm Shadow.

В районе Красноармейска российские войска ведут активный штурм. Военные эксперты называют этот населенный пункт ключевым для контроля над югом Донбасса. На харьковском направлении ВСУ теряют позиции из-за нехватки личного состава.

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