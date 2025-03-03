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03 марта, 13:30

Политика

Новости мира: Трамп обсудит отмену военной помощи Украине

Новости мира: Трамп обсудит отмену военной помощи Украине

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Президент США Дональд Трамп встретится с советниками по национальной безопасности США, чтобы обсудить отмену военной помощи Украине. По данным New York Times, могут быть остановлены даже поставки, одобренные администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Лидеры Евросоюза на экстренном саммите в Лондоне договорились о новом пакете помощи Киеву, включая поставки британских ракет ПВО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к срочному перевооружению Европы, а премьер Польши Дональд Туск – к продлению антироссийских санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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