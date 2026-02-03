В Индии выразили готовность продолжать закупать нефть у других стран по текущим ценам при условии, что эти государства не находятся под санкциями. Такую информацию от правительства страны распространило индийское телевидение. Источники подчеркнули, что республика в закупках энергоносителей ставит в приоритет интересы своего народа.

Туристы на два часа застряли на сломавшемся аттракционе в Бразилии на высоте 60 метров. Около 40 человек пришлось спускать на веревках и с помощью пожарной лестницы.

