Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 23:30

Политика

Новости мира: в Индии выразили готовность продолжать закупать нефть у других стран

Новости мира: в Индии выразили готовность продолжать закупать нефть у других стран

"Московский патруль": у россиян могут начать изымать животных за жестокое обращение

Село Придорожное в Запорожской области освобождено российскими войсками

Питомцев в России будут конфисковывать у жестоких владельцев

Предпринимателей в России могут заставить повышать зарплаты своим сотрудникам

В России предложили повысить штрафы за некачественную уборку во дворах зимой

Новости мира: более 100 полицейских пострадали из-за беспорядков в итальянском Турине

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Харьковской области

В России могут увеличить штрафы за некачественную уборку снега

В Индии выразили готовность продолжать закупать нефть у других стран по текущим ценам при условии, что эти государства не находятся под санкциями. Такую информацию от правительства страны распространило индийское телевидение. Источники подчеркнули, что республика в закупках энергоносителей ставит в приоритет интересы своего народа.

Туристы на два часа застряли на сломавшемся аттракционе в Бразилии на высоте 60 метров. Около 40 человек пришлось спускать на веревках и с помощью пожарной лестницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаэкономикапроисшествияза рубежомвидеоДарья Крамарова

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика