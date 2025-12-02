Зять Трампа будет присутствовать на встрече Путина и Уиткоффа

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер будет присутствовать на встрече Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Они обсудят урегулирование конфликта на Украине.

Встреча начнется примерно в 17:00 2 декабря. Пока кортеж еще в пути из аэропорта Внуково. Там американцев встретил специальный представитель российского лидера Кирилл Дмитриев.

