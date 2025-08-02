Новости мира: Трамп заявил, что санкции не окажут серьезного влияния на экономику России

Президент США Дональд Трамп в очередном интервью признал, что даже очень жесткие санкции не смогут оказать серьезного влияния на российскую экономику. Тем не менее несколько дней назад хозяин Белого дома заявил, что готов ввести новые меры против России, если договоренности по украинскому урегулированию не удастся достичь в течение 10 дней.

В Китае оползень сошел прямо на грузовик, который ехал по горной дороге. Он свалил машину на бок. Опрокинулась цистерна, которая своей тяжестью и утянула машину в ущелье. После чего автомобиль упал в реку. А кадры снял очевидец из соседней машины. Видно, что и её- лобовое стекло пошло трещинами.

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