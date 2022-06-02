Санкции ЕС расширят ограничения на экспорт в РФ химикатов и высоких технологий

Санкции ЕС расширят ограничения на экспорт в Россию химикатов и высоких технологий. Об этом сообщила делегация Франции в Совете ЕС.

Координационный центр в Стамбуле позволит вывезти из портов Украины 20 миллионов тонн зерна, сообщает агентство "Анадолу".

Новый пакет санкций ЕС предполагает отключение от SWIFT Россельхозбанка и МКБ, сообщает Bloomberg.