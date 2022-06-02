Захарова прокомментировала введенные против нее санкции США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считала, что уже долгое время находится в санкционном списке Минфина США.

"Визы уже какой год не выдавали нормально. Счетов зарубежных или чего-то подобного у меня нет. Недвижимости тоже. Какой-то очередной перформанс "партнеров", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее министерство финансов США расширило санкционный список против России. В документ внесли официального представителя МИД РФ Марию Захарову и еще 16 россиян.

В санкционный список также включили бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи и подконтрольные ему компании. По данным OFAC, в документ внесли компании "Северсталь", Nordgold и "Алгоритм".

