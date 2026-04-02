Трамп заявил о готовности США покинуть НАТО из-за претензий к Европе

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности США покинуть НАТО из-за больших претензий к Европе. Как пишет The Telegraph, Трамп этими словами подтвердил свои сомнения в необходимости военного Альянса, особенно после того, как Евросоюз не поддержал его в войне с Ираном.

Судя по намекам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп заинтересован в том, чтобы арабские страны оплатили расходы военной операции в Иране. По данным американских СМИ, Объединенные Арабские Эмираты обещают помочь силой открыть Ормузский пролив, но про финансовые вливания речь не идет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.