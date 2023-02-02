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Политика

Хабаровские изобретатели собрали багги "Ерофей" для работы в зоне СВО

Хабаровские изобретатели собрали багги "Ерофей" для работы в зоне СВО

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Хабаровские изобретатели собрали багги "Ерофей" для работы в зоне спецоперации. Его скорость по бездорожью достигает 150 километров в час. Название "Ерофей" выбрали жители региона в онлайн-голосовании в честь землепроходца Ерофея Хабарова.

Новый легкий вездеход испытают на полигонах Восточного военного округа перед отправкой российским бойцам. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По его словам, уже собрано пять опытных образцов.

Если тестирование будет удачным, начнут серийный выпуск багги – до 20 единиц в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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