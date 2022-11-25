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Политика

Минобороны показало работу российских самоходных гаубиц "Мста-С" на Украине

Минобороны показало работу российских самоходных гаубиц "Мста-С" на Украине

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В Минобороны РФ показали, как расчеты самоходного арторудия "Мста-С" наносят прицельные удары по украинским позициям. На огневую позицию, открытие огня и смену места уходит несколько минут. Точку меняют после каждого выстрела, что позволяет эффективно поражать цели и избежать ответного удара.

52-миллиметровые снаряды самоходных гаубиц "Мста-С" поражают арторудия, радиолокационные станции, танки, БТР и грузовики с боеприпасами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия Бородина
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