Минобороны показало работу российских самоходных гаубиц "Мста-С" на Украине

В Минобороны РФ показали, как расчеты самоходного арторудия "Мста-С" наносят прицельные удары по украинским позициям. На огневую позицию, открытие огня и смену места уходит несколько минут. Точку меняют после каждого выстрела, что позволяет эффективно поражать цели и избежать ответного удара.

52-миллиметровые снаряды самоходных гаубиц "Мста-С" поражают арторудия, радиолокационные станции, танки, БТР и грузовики с боеприпасами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.